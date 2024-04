Governo é que deveria pagar atendentes para autistas em escolas, dizem mães

Segundo a parlamentar, não é a pasta da Educação a responsável pelo pagamento do profissional. "Há precedentes de o próprio SUS fornecer esse tipo de acompanhamento, porque não se trata, de fato, de um profissional com atribuições pedagógicas, nem com vínculo direto com a escola", explica.

De acordo com o Censo Escolar 2023, o Brasil tem cerca de 636 mil alunos com autismo.

O decreto é uma contingência frente ao cenário muitas vezes desolador de mães que deixam emprego para cuidar de seus filhos em casa ou mesmo na escola onde estudam. Como a entrada do acompanhante fica condicionada ao deferimento da secretaria, vamos seguir fiscalizando para que essas famílias sejam atendidas em suas necessidades.

Andrea Werner (PSB), deputada estadual

Está na lei que um mediador escolar é de responsabilidade da escola, tanto em particulares quantos públicas. É uma função que o governo do estado vai ter de criar no quadro de profissionais. Mas aí o [governador] Tarcísio já deixou bem claro: se depender deles, as famílias que se virem, né? É absurdo.

Danielle Rodrigues, ativista e mãe de autista

Não tem avanço nenhum. Pelo contrário, o Estado sabe há muito tempo que tem que suprir essa demanda na inclusão dos alunos com TEA, mas não tem feito nenhum movimento concreto e eficaz levando a inúmeras demandas judiciais.

Sandra Massud, promotora de Justiça

O que diz o decreto

Fica autorizado o acompanhante para alunos autistas, com deficiência intelectual, com TGD (Transtorno Global de Desenvolvimento) ou com deficiências múltiplas associadas. As famílias terão de fazer uma solicitação para liberar a entrada do auxiliar na escola — caso seja aprovada, o profissional deverá assinar um termo de compromisso.