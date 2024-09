5 regras e exemplos do uso da vírgula para se sair bem em redações

A pontuação é fundamental na gramática para uma boa compreensão da comunicação escrita ou lida. O uso da vírgula, em particular, é um dos casos que mais apresenta problemas para quem escreve. Mas ela é importantíssima para a clareza e coesão do texto, especialmente em redações acadêmicas e no mundo profissional.

Esse sinal é utilizado para indicar o deslocamento de termos em uma frase, criando pausas que modificam a entonação. Na fala, ele auxilia na expressão de afirmações, exclamações ou interrogações; já na escrita, representa graficamente o tom necessário para transmitir o sentido esperado.

A seguir, conheça regras de uso da vírgula para utilizá-la corretamente: