Tema da Redação do Enem 2024: veja o que pode cair, dicas e como não zerar

Redação do Enem: os possíveis temas

"O uso excessivo de telas atrelado à saúde mental dos brasileiros": é fato que usamos muito mais o celular do que há 10 anos e isso trouxe alguns pontos negativos, como estresse, ansiedade e depressão. Nesse contexto, o uso excessivo do celular tem sido um ponto crucial para discutir saúde mental na contemporaneidade, já que a solidão, decorrente da falta de contato direto com pessoas, é cada vez mais recorrente e o transtorno dismórfico corporal, gerado pelos filtros de redes sociais, está crescendo entre crianças e jovens.

"O papel do Brasil na luta contra as mudanças climáticas": levando em consideração os eventos trágicos que ocorreram no Rio Grande do Sul, bem como as enchentes que assolaram Rio de Janeiro e São Paulo no início do ano, uma temática possível de ser trabalhada é a da crise/emergência climática.

"A importância da regulamentação da Inteligência Artificial": a inovação das IAs vem surpreendendo a todos a cada dia que passa, mas ainda não existem diretrizes para uma regulamentação relacionada aos direitos autorais de quem produz um texto gerado por IA, por exemplo.

"Desafios para a promoção da leitura e da alfabetização como ferramentas para o desenvolvimento social e cultural": a alfabetização ainda é um direito que nem sempre é conquistado por grande parte da população, seja de pessoas em fase de escolarização seja de pessoas sem uma formalização escolar. Essa característica pode ser trabalhada como uma questão de valorização dos docentes ou até como uma herança - se podemos dizer assim - da pandemia. Também, é importante reforçar a necessidade de uma leitura crítica em tempos de hiperconexão e recebimento de muitas informações instantâneas.

"Desafios para a inclusão de pessoas com deficiência nos diversos setores da sociedade": o último tema que trabalhou com a questão de acessibilidade e/ou inclusão foi em 2017 ("Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"), logo a discussão sobre acesso e direito de pessoas com deficiência também é importante, já que quase 9% da população brasileira é representada por esse grupo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).