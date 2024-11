2º dia do Enem tem questões sobre perereca, Olimpíadas e microplástico

O segundo dia do Enem 2024, que aconteceu neste domingo (10), abordou questões com temas atuais, como as Olimpíadas, a presença de microplástico nos organismos e relembrou um acontecimento de 2014 em São Paulo.

O que aconteceu

A presença de microplásticos no organismo foi tema de uma das questões da prova de biologia. Nela, o aluno tinha que entender sobre a solubilidade dos microplásticos nos lipídios, as células de gordura do corpo. Em entrevista para VivaBem, a professora de embriologia e história da ciência na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Rossana Soletti, disse que vivemos um cenário complexo e assustador sobre esse tema. "Hoje, é possível encontrar microplástico em praticamente todos os órgãos humanos. E o desafio da ciência é entender o que eles causam e se há algum impacto negativo para a saúde", explica.

Infestação de pererecas-assoviadoras em bairro de São Paulo em 2014 foi tema também de um dos testes de biologia. "Era uma pergunta sobre poluição sonora causada por essa espécie que foi relatada no bairro do Brooklin. Nela, os alunos precisavam identificar o motivo pelo qual as pererecas geram esse som em quantidade exagerada à noite", diz Joyce Sousa, especialista em avaliações do SAS Educação. Os animais se reproduziram no bairro por conta da falta um predador natural. O barulho chegou a causar problemas de saúde aos moradores.