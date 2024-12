'Brain rot' é eleita palavra do ano do dicionário de Oxford; o que é isso?

Utilização excessiva de jargões da internet e memes pode ser sinal de super conexão com conteúdos online. E há usuários que brincam sofrer com a condição, muitas vezes fazendo paródias e piadas. Algumas contas nas redes sociais são dedicadas à criação de conteúdo "brain rot", como o usuário no TikTok "Fort History", que recria cenas de filmes e programas de TV com a linguagem mais recente da internet.

Buscar tratamento é necessário. O instituto norte-americano Newport, que cuida da saúde mental de jovens, passou a recrutar pacientes que sofrem de "brain rot", estimulando que pais cujos filhos têm dependência de telas e vício digital considerem tratamento.

*Com informações de matéria publicada em 27/06/2024.