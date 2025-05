Denominador comum: como encontrar o denominador comum?

O que é um denominador comum? Em perguntas simples como essa podemos aprender matemática, principalmente no que se refere aos conceitos fundamentais dessa disciplina.



Para entendermos o denominador comum não podemos ter dúvida de que a fração é uma relação simultânea entre o denominador e o numerador.



O denominador é o termo da fração que indica o número de partes em que será dividida uma determinada quantidade, enquanto que o numerador é o número de partes que usaremos dessa quantidade que acabou de ser dividida.



Assim, a fração é um número construído a partir da razão do numerador pelo denominador.



É a partir dessa razão entre numerador e denominador que podemos perceber que as frações aparentemente diferentes possibilitam o mesmo resultado. Isto porque a razão de um por quatro é o mesmo que a razão de dois por oito.



Comer um quarto (1/4) de uma pizza é o mesmo que comer dois oitavos (2/8); em outras palavras, dividir uma pizza em oito e pegar dois pedaços é equivalente a dividir em quatro e pegar um. É a partir desse princípio que podemos compreender a construção de um denominador comum.

Solucionando problemas

O denominador comum aparece a partir da necessidade de somarmos ou subtrairmos frações em determinados problemas de cálculo em que são usadas frações com denominadores diferentes. Carlos recebe o salário de R$ 3.600,00 e gasta um quarto (1/4) com aluguel e dois terços (2/3) com alimentação. Considerando somente esses dois itens, quanto sobrará do salário de Carlos para outros gastos?



O problema pode ser resolvido calculando 1/4 de 3.600,00 reais, que é igual a 900,00 reais, e 2/3 de 3.600,00, que é igual a 2.400,00, dando um total de 3.300,00 reais. Carlos não terá uma sobra que dê folga para outros gastos.



No entanto, o problema pode ser resolvido de uma outra forma, que não ajudará na situação de Carlos, mas poderá facilitar o cálculo. Em vez de calcularmos separadamente a fração do aluguel e da alimentação, para depois somar, podemos somar essas duas frações e, com o resultado dessa soma, calcular o gasto total:



1/4 de 3.600,00 + 2/3 de 3.600,00 = (1/4 + 2/3) de 3.600,00

Denominadores diferentes

Como somar frações com denominadores diferentes? Bom, primeiro, explorando a adição em uma situação em que os denominadores são iguais. Para isso, o exemplo da pizza mais uma vez é oportuno.



Em uma mesa com três pessoas é distribuída, em uma rodada, um pedaço de pizza para cada uma. Se a pizza for dividida em oito pedaços, como é de costume, é obvio que a quantidade distribuída será de 3/8 da pizza, podendo ser escrito como 1/8 +1/8 +1/8, referente ao que cada um recebeu.



No entanto, o problema pode mudar se um dos três resolver somar ao seu prato a metade de um pedaço. Qual a fração total que ele estaria consumindo?



Se o pedaço não fosse cortado pela metade, a resposta seria 2/8, no entanto, como a metade de um oitavo é um dezesseis avos, teremos a soma de 1/8 (o pedaço que já está no prato) com 1/16.



A estratégia para a resolução é imaginarmos essa pizza, inicialmente, sendo dividida em 16 partes, em vez de oito. Assim, 1/8 da pizza pode ser interpretado como 2/16, permitindo a soma de 2/16 + 1/16, dando a resposta de que no prato há 3 pedaços de uma pizza que foi dividida em 16 partes, isto é 3/16.