Densidade: aplicando o conceito de razão

A matemática é uma linguagem aplicada em várias áreas do conhecimento. A interpretação dessa aplicação ajuda a ler muitas informações científicas e construir outras perguntas desafiadoras ao nosso senso comum. Por exemplo: o que pesa mais: um litro de água ou litro de óleo?

O desafio dessa nova pergunta está em prestar atenção na unidade de volume dada em litros e lembrar que será a densidade do material que definirá quanto caberá de massa em cada litro. A condição dos dois materiais possuírem o mesmo volume não significa que possuam a mesma massa; e aqui, o conceito de densidade é essencial para essa interpretação. Em um litro de água há mais matéria concentrada do que em um litro de óleo.



Então, mais uma pergunta: quanto de massa há em cada litro?

Diferença entre quantidade de massa e volume

Se, no primeiro exemplo, do chumbo e do algodão, temos que saber que o que define o peso é a quantidade de massa e não o volume, nessa segunda situação temos que estar atentos ao fato de que o valor do volume não informa diretamente qual dos dois materiais é mais pesado.



A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, enquanto que a do óleo é de 0,9. Assim, sabendo que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, e que este é igual a 1.000 centímetros cúbicos, aplicamos a expressão matemática que define a densidade, com o objetivo de calcular a massa da água e do óleo para esse tipo de problema:

Água ⇒ D = m v ⇒ 1 g 1 c m 3 = m 1 0 0 0 c m 3 ⇒ m = 1 g × 1 0 0 0 c m 3 1 c m 3 = 1 g × 1 0 0 0 = 1 0 0 0 g Óleo ⇒ D = m v ⇒ 0 , 9 g 1 c m 3 = m 1 0 0 0 c m 3 ⇒ m = 0 , 9 g × 1 0 0 0 c m 3 1 c m 3 = 0 , 9 g × 1 0 0 0 = 9 0 0 g

Em um litro cabem 1.000 gramas de água, enquanto que, em relação ao óleo, cabem somente 900 gramas, conduzindo à conclusão de que 1 litro de água pesa mais que 1 litro de óleo.

Dicas

Um outro aspecto importante para interpretar a densidade é estar sempre atento às unidades que estão sendo usadas no problema. Quais são as unidades de volume? Quais são as unidades de massa? Com essa preocupação, e não esquecendo que a densidade é uma razão entre a massa e o volume, você perceberá que muitos problemas poderão ser resolvidos com uma simples regra de três.



Para isso, usamos mais um exemplo, com a informação de que a densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, qual deverá ser a massa de mercúrio ao enchermos um recipiente de 1 litro com esse tipo de material?



Resolvemos esse problema explorando a condição: se 13,6 gramas ocupam 1 centímetro cúbico, então em 1.000 centímetros cúbicos, que equivalem a 1 litro, teremos 13,6 x 1.000 = 13.600 gramas ou 13,6 Kg.



Não esquecendo dessas orientações, você ficará bem mais tranquilo com as perguntas e brincadeiras que nos tentam confundir, e poderá aplicar esse importante conceito de densidade com mais segurança.