Equação irracional: quando a incógnita se encontra no radicando

A equação irracional é construída a partir de problemas em que a medida desconhecida, a incógnita, é um dos termos do radicando.



Para ilustrar, vamos imaginar a soma do número 2 com um número cujo valor é desconhecido e representado por "x". Se extrairmos a raiz quadrada do resultado dessa soma, obtendo o valor igual a 3, então, qual deverá ser o valor de x?



A tradução desse problema em uma sentença matemática conduz ao que é definido como equação irracional:

2 + x = 3

Essa equação exige que retomemos alguns procedimentos e conceitos já conhecidos. São os procedimentos que garantem a resolução de uma equação com segurança --e não é repetitivo lembrar que todas as operações que são aplicadas no primeiro membro de uma equação têm de ser aplicadas também no segundo.



Assim, se elevarmos o segundo membro ao cubo temos de fazer o mesmo com o primeiro membro, a fim de que a igualdade da equação seja mantida, independente da operação que estivermos aplicando.



Na equação irracional, a estratégia adotada é a de tentar eliminar o principal obstáculo da resolução --que, no caso, é o radical.



Dessa forma, para o problema proposto no início desse texto, teríamos a seguinte pergunta: como retirar a raiz quadrada que está sendo aplicada em x + 2?



A potenciação é a operação inversa da radiciação --e o jogo das operações inversas será um dos recursos utilizados.



Se elevarmos o número sete ao cubo, para logo depois extrairmos a raiz cúbica, obteremos novamente como resultado o valor igual a sete. Elevar ao cubo, ou à terceira potência, é uma operação inversa da raiz cúbica. As duas operações aplicadas, simultaneamente, a uma mesma quantidade, como foi o caso do número sete, não alteram o valor dessa quantidade.



Agora, imagine a situação de extrair a raiz quadrada de 2 + x e depois elevar o resultado ao quadrado. Essas duas operações --de elevar ao quadrado e de extrair a raiz quadrada-- se cancelarão, dando como resultado o 2 + x. Esse é o caminho ou a estratégia para diluir o radical do primeiro membro do nosso exemplo: