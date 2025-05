Massa: conheça as unidades de medida para massa

Um miligrama ⇒ 1 mg = 1 1 0 0 0 de 1g

Interpretar a unidade a partir da palavra é um recurso que permite estudar matemática. Ao pedirmos na farmácia um remédio com 20 mg, indicado na receita do médico, podemos aproveitar esse tipo de informação para lembrarmos que são vinte milésimos do grama —equivalentes a um cinquenta avos:

20 = 20 /1000 ⅆ 1 1/50 ⅆ 1

O decigrama (dg), o centigrama (cg) e o miligrama (mg) são, respectivamente, um décimo, um centésimo e um milésimo do grama, o que nos permite construir outras possibilidades de fracionamentos decimais, como é o caso do décimo, do centésimo e do milésimo do miligrama. Este último passa a ser definido como micrograma (𝜇), matematicamente descrito como a milionésima parte do grama: