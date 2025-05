Números decimais - divisão: entenda a regra de divisão

Não precisa ser professor de matemática para perceber que, se repetimos o mesmo procedimento feito anteriormente, multiplicando o dividendo e o divisor por 10, definitivamente conseguimos eliminar a vírgula, tanto do dividendo como do divisor, o que possibilita uma divisão bem fácil, com resultado igual a 30:

6 ÷ 0,2 ⇒ 6 0 ÷ 2 = 30

Esse caminho para dividir 0,6 por 0,02, com resultado igual a 30, poderia ter sido simplificado se multiplicássemos o dividendo e o divisor por 100, em vez de fazê-lo em duas etapas de multiplicações por 10.



E aqui concluímos a interpretação que conduz à regra de como dividir números decimais. Multiplicar por 100 o dividendo e o divisor é o mesmo que a regra propõe, ao pedir que as casas sejam igualadas com o objetivo de cancelar a vírgula.



E se, em vez de dividirmos 0,6 por 0,02, dividíssemos por 0,002? Diante do que a regra propõe, teríamos que acrescentar dois zeros à direita do seis, igualando em três casas decimais tanto o divisor como o dividendo. Isso não passa de uma multiplicação simultânea do divisor e do dividendo por 1000:

0 , 6 ÷ 0 , 0 0 2 ⇒ 0 , 6 × 1 0 0 0 ÷ 0 , 0 0 2 × 1 0 0 0 ⇒ 6 0 0 ÷ 2 = 3 0 0

Igualar as casas decimais nada mais é do que ler com atenção o valor do dividendo e do divisor, analisando se devemos multiplicá-los simultaneamente por 10, por 100, por 1000, ou por qualquer outro número de base 10 que faça a vírgula se deslocar para a esquerda - tanto do dividendo como do divisor -, na busca de transformá-los em números inteiros.



Portanto, ao nos depararmos com 1,26 : 0.2, com 0,3 : 0, 012 ou com 0,002 : 0,4, não devemos entrar em pânico (pensando nas regras que precisam ser memorizadas). Sem desprezar essas regras, lembremos dos princípios que discutimos neste texto: