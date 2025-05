Números decimais - multiplicação: como multiplicar esses números?

Aplicar as operações com habilidade facilita a resolução dos problemas. Os números com vírgula assustam um pouco --e para efetuar o cálculo com esse tipo de número precisamos de muita concentração.



A multiplicação com números decimais é uma experiência que pode melhorar nossa concentração. No entanto, para que isso ocorra, é fundamental que sejam exigidas a interpretação e a leitura desses números.



Vamos começar com uma hipótese de passagem custando R$ 2,40. Na condição de um passageiro utilizar esse tipo de condução duas vezes ao dia, em todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, não é difícil calcular o custo fazendo:



Custo = 7 x 2 x (R$ 2,40) = 14 x (R$ 2,40)



Podemos continuar o cálculo transformando 2,40 em uma fração decimal, escrita na forma de 240/100 ou 24/10. Nos dois casos o valor será igual a 2,4. A partir dessa transformação, multiplicamos uma das duas frações por 14, aplicando o procedimento já conhecido de se multiplicar um número inteiro pelo numerador da fração:

1 4 × 2 4 0 1 0 0 = 1 4 × 2 4 0 1 0 0 = 1 4 × 2 4 1 0 = 3 3 6 1 0 = 3 3 , 6

Esse princípio bem simples, de transformarmos o número decimal em fração decimal, ajudará a construir e a interpretar os procedimentos para a multiplicação dos números decimais.



Vamos imaginar a situação em que o preço de R$ 16,80 é aumentado em duas vezes e meia. A operação para a resolução será 2,5 x (R$ 16,80), acompanhada da pergunta: como multiplicar esses dois números?



O procedimento será semelhante ao exemplo anterior, do metrô, com a diferença de que, em vez de ser um único número com vírgula, serão dois.



Agora, para resolvermos essa multiplicação há necessidade de mostrarmos com mais detalhes a transformação dos números decimais em frações decimais, tratando-a como um processo importante para a leitura e para a interpretação dos números.



Por exemplo, a leitura de 21/100 e de 0,21 são idênticas, isto é, vinte e um centésimos. Esse procedimento de leitura estimula a transformação dos números decimais em frações decimais - e vice-versa. Que tal mais um exemplo? Como se escreve "vinte e um milésimos"?