Parênteses: qual é a utilidade desses símbolos?

2 2 3 = 2 × 2 3 = 4 3 2 3 2 = 2 3 × 2 3 = 4 9

Para terminar, comentarei outra aplicação, essencial na utilização das expressões literais ou das fórmulas.



A forma de substituir a variável, representada por uma letra, pelo valor numérico correspondente é o primeiro passo para utilizarmos corretamente as expressões literais.



Assim, substituir inicialmente as letras pelos parênteses é uma etapa que aparenta ser desnecessária, mas que, no momento do cálculo, mostrará a sua importância: um procedimento que diminui a possibilidade da ocorrência de erros nas operações, principalmente em relação ao jogo de sinais que sempre acontece nas substituições.



Na fórmula abaixo calculamos o valor de M para T = 8, L = -3 e K = 4: