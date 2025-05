Polinômios: operações, divisão, Briot-Ruffini, divisão por (x-a), teorema do resto

Divide-se a parcela 6 x 3 do numerador pela primeira parcela do denominador 2 x 2 obtendo-se . Ao se multiplicar a parcela 3 x por todos as parcelas do denominador 2 x 2 - 3 x - 1 e invertendo-se o sinal de cada parcela obtém-se - 6 x 3 + 9 x 2 + 3 x + 3 que somado ao numerador resulta em - 4 x 2 + 4 x + 3 . Repetindo-se a mesma operação novamente obtém-se o resultado 3 x - 2 com o resto - 2 x + 1 .

d. Briot-Ruffini e divisão por (x-a)

Há um caso particular de divisão pelo denominador do tipo x - a onde o algoritmo da chave descrito acima pode ser utilizado. E se o resto da divisão for igual à zero o fator (a) será raiz do polinômio numerador.



Um outro algoritmo que pode ser utilizado nesse caso é o de Briot-Ruffini, que utiliza somente os coeficientes do polinômio numerador é utilizado simplificando o esquema.

Exemplo: P 1 x = 5 x 4 - 3 x 2 + x - 1 dividido pelo binômio x - 2

Pelo método da chave: