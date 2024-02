ProUni: MEC divulga 1ª lista; estudantes reclamam de instabilidade no site

Bolsas do ProUni

O programa tem 402.092 vagas para o primeiro semestre deste ano. Para concorrer às bolsas, os candidatos devem cumprir alguns critérios, entre eles o de renda.

Do total de vagas disponíveis no primeiro semestre, 308.977 são de bolsas integrais e 97.451 em parciais (50%). As bolsas são para 15.482 cursos, de 1.028 instituições.

As vagas de bolsas integrais são voltadas a candidatos com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Já as parciais aceitam estudantes com renda familiar que não exceda o valor de três salários mínimos.

Além da renda, o candidato deve ter participado do Enem 2022 ou 2023 e ter obtido uma média de 450 pontos. Para participar do Prouni, o estudante não pode ter tirado nota zero na redação.