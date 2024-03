Joaquim Barbosa já participou: programa oferece bolsa com tudo pago nos EUA

Essa iniciativa é fruto de uma colaboração entre o Bureau of Educational and Cultural Affairs dos Estados Unidos, representantes governamentais de várias nações e o setor privado. Reconhecido internacionalmente, é um dos programas de bolsas de estudo mais renomados para estudantes de mestrado e doutorado nos EUA.

Existem critérios específicos exigidos para cada bolsa. Algumas das principais oportunidades incluem:

Bolsa Hubert H. Humphrey Fellowship: Destinada a profissionais do setor público, ONGs e entidades sem fins lucrativos, cobre áreas como Desenvolvimento Humano e Institucional, Direitos e Liberdades, Desenvolvimento Sustentável e Fortalecimento Comunitário. Os beneficiários recebem suporte financeiro abrangente por cerca de 10 meses.

Voltado exclusivamente para professores de inglês do Ensino Médio da rede pública brasileira, proporciona cinco meses de imersão nos EUA com todas as despesas cobertas. Bolsas de Doutorado Pleno nos EUA: Parceria entre Fulbright e Capes, oferece suporte financeiro durante os 6 anos de doutorado em áreas como Ciências Agrárias, Engenharias, Ciências Exatas, entre outras.

Como se inscrever no Fulbright e quais os requisitos

Os passos para se candidatar e participar da seleção do programa variam conforme o país de origem.

Para os estudantes brasileiros, as informações são fornecidas pela comissão da Fulbright no Brasil, em Brasília, ou pelo site oficial do programa. Interessados podem também contatar via email hhh@fulbright.org.br ou pelo telefone 55-061-3248 8600.