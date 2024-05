O que diz lei sobre escolas cívico-militares em SP, sancionada por Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou nesta segunda-feira (27) a lei que institui as escolas cívico-militares no estado.

O que diz a lei

Texto prevê a contratação de PMs aposentados, que devem trabalhar desarmados. O programa será desenvolvido sob responsabilidade das secretarias estaduais da Educação e da Segurança Pública. Policiais militares da reserva vão atuar como monitores, sendo responsáveis por atividades extracurriculares na modalidade cívico-militares, organização e segurança escolar. Já a parte pedagógica ficará a cargo de professores.

Expectativa é que de 50 a 100 escolas adotem o modelo no estado. Com a aprovação do projeto, a Secretaria da Educação dará início à implantação do programa ainda neste ano. A proposta prevê a implantação do modelo em escolas estaduais paulistas novas ou já existentes.