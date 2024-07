MP e Defensoria pedem fim de programa de escolas cívico-militares em SP

Será considerado um voto por CPF e todos os participantes têm o mesmo peso. A aprovação é simples, dependendo de 50% dos votos mais um, explica a secretaria. Pais de alunos com mais de 16 anos podem votar com o filho, mas será levado em consideração apenas um voto por família.

As escolas terão de criar uma comissão consultiva durante esse processo. O grupo deve ser composto por um representante da direção da escola, dos professores, do alunos, dos pais e de estudantes com no mínimo 16 anos completos.

As escolas do programa terão ao menos um policial da reserva, que será escolhido pela Secretaria da Educação. No caso das unidades municipais, a pasta da Segurança Pública irá "colaborar" com as prefeituras. O gasto previsto com os agentes, para 100 escolas prometidas por Tarcísio, é de cerca de R$ 7,2 milhões.