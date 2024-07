302 diretores de escolas de SP querem modelo cívico-militar; veja a lista

A aprovação é simples, dependendo de 50% dos votos válidos mais um, explica a secretaria. Para a votação ser válida, entretanto, a escola precisa ter um quórum mínimo de maioria dos votos válidos — "com a presença da maioria absoluta dos integrantes da comunidade escolar". Caso a escola não atinja essa quantidade mínima, novas consultas deverão ser realizadas, no máximo três.

As escolas terão de criar uma comissão consultiva durante esse processo. O grupo deve ser composto por um representante da direção escola, dos professores, do alunos, dos pais e de estudantes com no mínimo 16 anos completos.

Se durante a consulta pública mais de 45 comunidades escolares manifestarem interesse no modelo, o governo adotará critérios de desempate. Um deles é a distância de até dois quilômetros de uma escola para outra que não optou pelo programa e o número de votos válidos a favor votação.

As escolas do programa terão ao menos um policial da reserva, que será escolhido pela Secretaria da Educação. No caso das unidades municipais, a pasta da Segurança Pública irá "colaborar" com as prefeituras. O gasto previsto com os agentes, para 100 escolas prometidas por Tarcísio, é de cerca de R$ 7,2 milhões.

A adoção do novo modelo passa necessariamente pela consulta pública. Esta iniciativa foi estruturada para ser implementada de forma gradual, com muito diálogo e escuta da nossa rede.

Vinícius Neiva, secretário-executivo da Educação

Cronograma do programa