Qual é a única letra do espanhol que não existe na língua portuguesa?

Embora semelhantes, as línguas portuguesa e espanhola apresentam diferenças no vocabulário e em expressões culturais. Uma particularidade que muitos desconhecem é que até o alfabeto possui distinções. Existe uma letra que é comum no espanhol, mas não é utilizada no português, exceto em nomes e sobrenomes, dependendo do contexto.

Quer saber qual letra é essa? Acompanhe a seguir.

Tem no espanhol, mas não no português

Em resumo, os alfabetos português e espanhol são semelhantes, compartilhando as letras a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, y e z. No entanto, a letra "ñ" é exclusiva do alfabeto espanhol, originando-se como uma forma de economizar espaço em pergaminhos antigos, substituindo o uso frequente de "nn".