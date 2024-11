Que horas abre o portão do Enem 2024? Veja horário oficial

De acordo com o edital, o gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro, e o resultado final sairá em 13 de janeiro de 2025, disponível na página do participante.

Os candidatos poderão utilizar a nota do Enem para concorrer a vagas em instituições de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Em 2024, o exame conta com 4,3 milhões de inscritos confirmados, com provas realizadas em 1.753 cidades.

Horários do Enem 2024 (horário de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

O que levar para o local de prova