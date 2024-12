Escolas de luxo: ranking aponta as 10 instituições mais caras do Brasil

A educação de uma criança dos 2 aos 17 anos em uma das escolas mais caras do Brasil pode custar até R$ 2,8 milhões, segundo a Forbes. O levantamento de 2025 da revista mostra que nove das dez instituições mais exclusivas do país estão localizadas em São Paulo.

O que aconteceu

O levantamento da Forbes analisou os custos nas principais escolas do país. Os dados mostram que mensalidades variam de R$ 6 mil a R$ 15 mil, com matrículas que chegam a R$ 60 mil. As instituições lideram com estruturas sofisticadas e atividades extracurriculares como intercâmbios e programas de liderança.

A Avenues, em São Paulo, lidera como a mais cara pelo terceiro ano consecutivo. Com mensalidades superiores a R$ 15 mil e matrículas de até R$ 31 mil, a Avenues consolidou sua posição. Seguem no ranking a Graded, também na capital paulista, e a Concept, que registrou reajustes de até 90%.