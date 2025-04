Oração para santo Antônio: veja como fazer pedido ao santo casamenteiro

Nas festas juninas, é comum ter o "bolo de santo Antônio", e acredita-se que comer um pedaço desse bolo aumenta as chances de encontrar um parceiro no restante do ano. Essa tradição é acompanhada por outras devoções a santo Antônio, como a colocação de medalhinhas em seu nome no bolo, com a crença de que quem encontrar a medalha encontrará um par amoroso.

Embora seja reconhecido como o santo casamenteiro no Brasil, santo Antônio é também padroeiro de outras coisas em diferentes lugares, como idosos, marinheiros e grávidas. Sua figura é venerada e celebrada de várias maneiras ao redor do mundo.

*Com conteúdo de matéria publicada em 13/06/2021