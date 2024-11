Você ganharia? Essa questão de matemática fez estudante perder R$ 150 mil

O que você faria por 1 milhão de reais? Lucas Campos, 19, quis testar seus conhecimentos em rede nacional para tentar levar essa bolada para casa.

Estudante do curso de Engenharia Química na Universidade Federal do Paraná (UFPR), o rapaz foi um dos participantes do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do "Domingão com Huck" (TV Globo), no último domingo (24).

Apelidado na infância de "globão" por ser bem estudioso e esperto, Campos mostrou a que veio no programa e respondeu 11 questões de conhecimentos gerais com certa facilidade. Além disso, pode usar recursos disponíveis pela atração para ter certeza de algumas das respostas.