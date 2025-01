Quem poderá participar de programa do governo que dá bolsa e salário extra?

Professores graduados que aceitem lecionar em áreas de baixa oferta receberão bolsa de R$ 2,1 mil adicional ao salário. O valor será pago por dois anos. Estes profissionais também serão beneficiados com uma pós-graduação custeada pelo governo. Para isso precisam:

Possuir licenciatura plena na área de atuação. Os docentes devem ter formação compatível com a disciplina que irão lecionar.

Disponibilidade para atuar em regiões com déficit de professores. O programa visa suprir a carência de educadores em áreas prioritárias, como física, química, biologia e matemática.

Participar de processo seletivo específico. A seleção ocorrerá por meio de chamamento público, com previsão para fevereiro, e os professores deverão começar a atuar a partir de agosto deste ano.

Como será a seleção

Ocorrerá por meio do Sisu e de programas complementares. Alunos que realizarem o Enem e se inscreverem no Sisu terão prioridade na escolha de bolsas. Vagas remanescentes serão disponibilizadas para participantes do Prouni e Fies.

O Ministério da Educação planeja disponibilizar as primeiras vagas em agosto. Os professores serão alocados em regiões onde a necessidade de educadores é maior. As redes de ensino que aderirem ao programa receberão apoio logístico e administrativo.

Programa foi batizado de 'Mais Professores para o Brasil'

Além dos incentivos financeiros, o governo também anunciou outras medidas para valorização da carreira docente. Entre elas, a Prova Nacional Docente, que será realizada pelo Inep em novembro. As notas obtidas poderão ser usadas pelas redes de ensino na contratação de professores.