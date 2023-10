Local de prova do Enem 2023: Consulte aqui a página do participante

De acordo com o MEC, o documento inclui informações sobre a necessidade de atendimento especializado ou uso de nome social, embora não seja obrigatório portá-lo. Recomenda-se, no entanto, que os candidatos o levem nos dias do exame, agendados para 5 e 12 de novembro.

O número de inscritos neste ano ultrapassa 3,9 milhões. As provas ocorrerão nos mencionados dias de novembro de 2023, com início às 13h30, conforme indicado no edital.

Perdi a senha, o que fazer?

O acesso ao Cartão de Confirmação requer o uso do login único da plataforma gov.br. Caso o participante não se recorde da senha, é possível recuperá-la por meio da página acesso.gov.br, utilizando o CPF e selecionando a opção "esqueci minha senha". Diversas alternativas, como o aplicativo Meu gov.br, bancos credenciados, internet banking de bancos conveniados, e-mail ou mensagem de texto (SMS) estão disponíveis para essa recuperação, conforme orientação do MEC.

O Enem, atualmente considerado a principal via de acesso ao ensino superior no país, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e programas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), seguirá o horário oficial de Brasília, com a abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h, início das provas às 13h30, e términos previstos para 19h (1º dia) e 18h30 (2º dia).

O cronograma do Enem 2023 é o seguinte: