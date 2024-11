Alesp aprova PEC que permite transferir até R$ 11 bi da educação para saúde

Governo diz que sobra recurso para investimentos em 2025. O secretário-executivo da Educação, Vinicius Neiva, usou como exemplo o caso de alguém que quita financiamento imobiliário, mas continua recebendo mesmo salário.

Estou com menos alunos e com uma despesa fixa. Então sobra recurso para fazer investimento. Dentro desse cenário, estamos fazendo o quê? Estamos alocando nossos recursos.

Secretário-executivo da Educação em audiência pública

A declaração foi contestada pela procuradora do Ministério Público de Contas. Élida Graziane disse que não tem dinheiro sobrando no estado. "São mais de 5.000 escolas, muitas delas sucateadas. Os alunos saem do 3º ano do ensino médio com conhecimento de matemática equivalente à 7ª série do ensino fundamental", afirmou.

Educação paulista em queda no Ideb

A rede de ensino paulista registrou queda no ensino médio, segundo dados do Ideb. O índice é o principal indicador de qualidade da educação básica do país. Em 2019, a média do estado na etapa de ensino era de 4,3 — em 2021, subiu para 4,4, mas no ano passado caiu para 4,2.

A avaliação dos alunos foi feita no primeiro ano de mandato do governo Tarcísio. As notas do Saeb foram as menores registradas desde 2017 — a média dos estudantes foi de 264,66 em matemática e de 274,43 em português.