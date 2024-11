'Professora, licen': crianças imitam youtubers e cortam palavras ao falar

Sem 'desespe'

Apesar de se impressionar com as frases picotadas, depois de conversar com outros professores, Clarice considerou que aquilo não era um grande absurdo. Fonoaudiólogas ouvidas pelo UOL concordam que, em geral, o hábito não deve causar desespero.

Especialista no atendimento de crianças, Juliana Trentini, 40, destaca que as palavras cortadas não representam uma alteração na fala ou na linguagem, "e sim um fenômeno da linguagem natural".

Tudo indica ser, sim, uma influência da internet. As pessoas falam da forma que escutam, especialmente as crianças por terem um sistema mais plástico e moldável pelo ambiente. É por isso que a gente fala com o sotaque do local onde mora ou carrega o sotaque da família quando este é muito marcado.

Juliana Trentini

A profissional diz que, apesar do costume de cortar as palavras, as crianças saberão adequar a forma de falar a outros ambientes, quando for necessário.

"Nós evoluímos como espécie com o contato frequente entre pessoas de dialetos, línguas e formas de falar diferentes. Por exemplo, no trabalho ou na universidade usamos uma linguagem mais formal, em ambientes descontraídos usamos outra modalidade de palavras e formas de falar. A linguagem formal não demonstra estar em perigo, ela segue sendo valorizada em certos ambientes."