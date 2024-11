Dia de Nossa Senhora das Graças: por que medalha da santa é 'milagrosa'?

"É uma devoção recente, podemos dizer, mas o conteúdo da mensagem da medalha milagrosa acompanha a história da igreja, falando da questão da Virgem Maria, concebida sem a mancha do pecado original", acrescenta.

O "pecado original" a que Sobrinho se refere está no relato bíblico do episódio que culminou com a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. De acordo com a Bíblia, a dupla deixou o Éden após comer o fruto proibido da Árvore do Conhecimento. "A raiz do pecado original é o homem querer ser seu próprio Deus", explicou.

Medalha foi responsável por restaurar a fé

Um dos principais símbolos de Nossa Senhora das Graças é a chamada medalha milagrosa. O texto inscrito na peça é: "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a Vós." O pedido da cunhagem da medalha foi feito pela própria santa, na aparição feita à noviça.

"A medalha foi revelada como um sinal de fé e de piedade, que seria a restauração da vida de muitas pessoas, principalmente dos enfermos. O bispo de Paris da época autorizou que fossem cunhadas medalhas e, aqueles que usaram, receberam muitas graças, sobretudo, a cura de doenças. A medalha se tornou um símbolo de proteção", afirma o professor da PUC-SP.

Nossa Senhora das Graças não é a única santa associada a um objeto específico. São Bento também possui uma medalha; no caso de Nossa Senhora do Carmo, o item é um escapulário.